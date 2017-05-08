"Реал" домовився про трансфер 16-річного вундеркінда, вирвавши його з-під носа у "Барселони"

16-річний футбольний вундеркінд з Бразилії Вінісіус Жуніор дав згоду на перехід у мадридський «Реал», відмовивши «Барселоні», повідомляє бразильське видання Globoesporte.

Футбольний клуб "Реал" заплатить за придбання 16-річного таланту, який виступає в клубі "Фламенго", більше 60 мільйонів євро.

Основна сума трансферу юного бразильця – 45 мільйонів євро, що на 20 мільйонів більше пропозиції «Барселони». Якщо враховувати всі бонуси, то «Реал» заплатить 61 мільйон євро.

Перехід футболіста в мадридську команду здійсниться не раніше літа 2018 року, коли Вінісіус відсвяткує своє повноліття.

Вінісіус Жуніор вважається одним з найталановитіших футболістів Бразилії. На батьківщині його називають "новим Неймаром". Він може грати на трьох позиціях в лінії атаки, але найкомфортніше почувається на лівому фланзі.

Вінісіус Жуніор виграв чемпіонат Південної Америки для футболістів не старше 17 років у складі збірної Бразилії. Також Жуніор став кращим бомбардиром цього турніру, записавши на свій рахунок сім забитих м'ячів.