В УПЛ за останні півроку не було жодного нечесного матчу - голова Комітету ФФУ італієць Баранка

Голова Комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка розповів про ситуацію з договірними матчами в українському футболі.

«У Прем'єр-лізі за останні півроку не було зафіксовано жодного нечесного матчу. Очищення вищого дивізіону – одне з наших досягнень, те, чим можна пишатися.

Куди менше підозрілих матчів і в нижчих дорослих лігах. Великі проблеми в юнацьких турнірах і товариських матчах – але, повторюся, ці справи можна відстежувати, ми це робимо регулярно і викриваєм нечесні матчі.

Був період, коли ми були дуже стурбовані тим, що відбувається у вашому чемпіонаті. Але мені імпонує, що українці швидко усвідомили масштаби проблеми і почали з нею боротися.

Створення такого комітету в його нинішньому складі, запрошення людей з провідних футбольних ліг – це підтвердження серйозності намірів ФФУ. Україна немов би показує світові, що оголосила боротьбу з договірними іграми, і це прозоро, серйозно і назавжди», – сказав Франческо Баранка в інтерв'ю Sport Arena.