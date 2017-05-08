Екс-гравець "Динамо" Олег Гусєв може стати одноклубником Євгена Шахова в Греції
15:10, 08 травня 2017Футбол
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Екс-футболіст "Динамо", який залишився без клубу, може продовжити кар'єру в команді ПАОК.
Олег Гусєв поки не збирається завершувати кар'єру / fcdynamo.kiev.ua
Екс-півзахисник збірної України і київського «Динамо» Олег Гусєв незабаром може опинитися в грецькому клубі ПАОК, повідомляє "Динамоманія". У клубі ПАОК успішно виступає колишній гравець «Дніпра» Євген Шахов, і команда зараз бореться за потрапляння в Лігу чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Гусєв може перейти в один з клубів MLS, однак сьогодні в США і Канаді закривається трансферне вікно, тому можна констатувати, що на даному етапі північноамериканський варіант продовження кар'єри відпадає.
Команда ПАОК на вихідних виграла Кубок Греції, обігравши у фіналі АЕК. У складі ПАОКа володарем трофею став 26-річний українець Євген Шахов.
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