Екс-гравець "Динамо" Олег Гусєв може стати одноклубником Євгена Шахова в Греції

Екс-півзахисник збірної України і київського «Динамо» Олег Гусєв незабаром може опинитися в грецькому клубі ПАОК, повідомляє "Динамоманія". У клубі ПАОК успішно виступає колишній гравець «Дніпра» Євген Шахов, і команда зараз бореться за потрапляння в Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Гусєв може перейти в один з клубів MLS, однак сьогодні в США і Канаді закривається трансферне вікно, тому можна констатувати, що на даному етапі північноамериканський варіант продовження кар'єри відпадає.

Команда ПАОК на вихідних виграла Кубок Греції, обігравши у фіналі АЕК. У складі ПАОКа володарем трофею став 26-річний українець Євген Шахов.