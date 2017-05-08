Лондонський "Арсенал" знайшов головного кандидата на роль наступника Венгера - TF1

Керівництво лондонського "Арсеналу" знайшло головного кандидата на посаду головного тренера, яку зараз займає француз Арсен Венгер.

Наступником Венгера на тренерському містку "Канонірів", за версією TF1, може стати нинішній головний тренер «Монако» португалець Леонарду Жардім.

Нагадаємо, контракт Арсена Венгера з "Арсеналом" закінчується після закінчення сезону-2016/17 і досі не продовжений. Крім того, Венгер останнім часом піддається жорсткій критиці через невдачі команди в чемпіонаті Англії та Лізі чемпіонів.

Цікаво, що Венгер до свого приходу в "Арсенал" 20 років тому також провів 7 років в якості наставника "Монако".

Запросити 42-річного Леонарду Жардіма також може міланський «Інтер», але у "нерадзуррі" в пріоритеті наставник «Челсі» Антоніо Конте і наставник «Атлетіко» Дієго Сімеоне.