Легенда футболу Дієго Марадона повернувся до тренерської діяльності
11:57, 08 травня 2017Футбол
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56-річний аргентинець очолив клуб, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів.
Дієго Марадона очолив клуб з ОАЕ / twitter.com
Знаменитий футболіст Дієго Марадона повернувся до тренерської роботи.
56-річний аргентинець очолив футбольний клуб «Аль-Фуджайра», який виступає у другому дивізіоні Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це в Twitter повідомляє прес-служба клубу.
Подробиці контракту не розголошуються.
Слід відзначити, що останнім місцем роботи Марадони був клуб «Аль-Васл», що виступає у лізі ОАЕ, яким він керував у сезоні-2011/12 і фінішував з ним лише на восьмому місці. Нагадаємо, з 2008-го по 2010 рр. Марадона перебував також на посаді наставника збірної Аргентини.
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