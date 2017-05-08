Легенда футболу Дієго Марадона повернувся до тренерської діяльності

11:57, 08 травня 2017
Футбол
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56-річний аргентинець очолив клуб, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів.

Дієго Марадона очолив клуб з ОАЕ / twitter.com

Знаменитий футболіст Дієго Марадона повернувся до тренерської роботи. 

56-річний аргентинець очолив футбольний клуб «Аль-Фуджайра», який виступає у другому дивізіоні Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це в Twitter повідомляє прес-служба клубу.

Подробиці контракту не розголошуються.

Слід відзначити, що останнім місцем роботи Марадони був клуб «Аль-Васл», що виступає у лізі ОАЕ, яким він керував у сезоні-2011/12 і фінішував з ним лише на восьмому місці. Нагадаємо, з 2008-го по 2010 рр. Марадона перебував також на посаді наставника збірної Аргентини.

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Теги: #футбол#ОАЕ#Марадона