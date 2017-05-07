19-річний динамівець Циганков забив найкрасивіший гол сезону в чемпіонаті України (відео)
22:43, 07 травня 2017Футбол
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Віктор Циганков створив міні-шедевр на НСК "Олімпійський".
Віктор Циганков забив неймовірний гол в матчі з "Олександрією" / facebook.com/fcdynamoua
У поєдинку київського "Динамо" і "Олександрії", який завершився розгромною перемогою киян (6:0), був забитий, можливо, найкращий гол української Прем'єр-ліги нинішнього сезону.
Читайте такожКиївське "Динамо" розродилося шістьма голами у ворота "Олександрії" в матчі Прем'єр-лігиВіктор Циганков прийняв м'яч на груди після класного закидання і, перебуваючи спиною до воріт, пробив у падінні ударом через себе. Кращий гол туру і, скоріше за все, усього сезону!
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