19-річний динамівець Циганков забив найкрасивіший гол сезону в чемпіонаті України (відео)

У поєдинку київського "Динамо" і "Олександрії", який завершився розгромною перемогою киян (6:0), був забитий, можливо, найкращий гол української Прем'єр-ліги нинішнього сезону.

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