Київське "Динамо" розродилося шістьма голами у ворота "Олександрії" в матчі Прем'єр-ліги

В Києві на НСК "Олімпійський" київське "Динамо" приймало "Олександрію" в рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги.

Підопічні Сергія Реброва добилися перемоги з розгромним рахунком 6:0.

Треба відзначити, що практично весь матч "Олександрія" провела вдесятьох - на 5-й хвилині був вилучений Сімінін.

"Біло-сині" відкрили рахунок вже на 7-й хвилині, коли Ярмоленко реалізував пенальті. На 12-й хвилині Бесєдін з передачі того ж Ярмоленка забив другий м'яч. На перерву кияни пішли, виграючи з рахунком 3:0 завдяки голу Гармаша (45-я хвилина).

У другому таймі хід гри не змінився. На 57-й хвилині Гармаш зробив дубль, на 73-й хвилині відзначився Морозюк.

Найкрасивіший м'яч - у падінні через себе - оформив 19-річний Циганков на 80-й хвилині гри.

6:0 - найбільша перемога в нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги. З таким же рахунком у 19-му турі "Олександрія" обіграла "Волинь". "Динамо" повторило цей результат.