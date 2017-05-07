Прем'єр-ліга, 28-й тур, "Динамо" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" проходить заключний поєдинок 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає "Олександрію", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди з верхньої шістки. Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" втратило всі шанси на перше місце - вчора "Шахтар" достроково завоював чемпіонське звання.

В "Олександрії" з турнірною мотивацією проблем немає. Команда веде боротьбу за єврокубки і на даний момент посідає 5-е місце. У разі сенсаційної перемоги над "Динамо" підопічні Володимира Шарана повернуть собі четверту сходинку в таблиці.

Матч "Динамо" - "Олександрія" розпочнеться о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".