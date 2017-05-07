"Зірка" і "Дніпро" розійшлися миром у поєдинку Прем'єр-ліги
19:01, 07 травня 2017Футбол
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Обидві команди прагнули перемогти, але фінальний рахунок виявився нічийним.
"Зірка" і "Дніпро" зіграли внічию / s.ill.in.ua
У Кропивницькому завершився черговий поєдинок 28-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Зірка" приймала "Дніпро".
Гості забили швидкий гол. Вже на 7-й хвилині Євген Чеберко протягнув м'яч з центру поля і пробив у нижній кут. 0:1.
"Зірка" відповіла аналогічним чином на початку другого тайму. Успіх команді Романа Монарьова принесла 48-я хвилина: капітан гостей Федеріко Перейра ударом головою зрівняв рахунок.
Другий тайм пройшов в атаках однієї й іншої команди, але рахунок залишився незмінним - 1:1.
"Зірка" залишається на 9-му місці в турнірній таблиці. У команди 30 очок. "Дніпро" - на передостанній позиції із 19-ма пунктами.
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