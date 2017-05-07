"Зірка" і "Дніпро" розійшлися миром у поєдинку Прем'єр-ліги

У Кропивницькому завершився черговий поєдинок 28-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Зірка" приймала "Дніпро".

Гості забили швидкий гол. Вже на 7-й хвилині Євген Чеберко протягнув м'яч з центру поля і пробив у нижній кут. 0:1.

"Зірка" відповіла аналогічним чином на початку другого тайму. Успіх команді Романа Монарьова принесла 48-я хвилина: капітан гостей Федеріко Перейра ударом головою зрівняв рахунок.

Другий тайм пройшов в атаках однієї й іншої команди, але рахунок залишився незмінним - 1:1.

"Зірка" залишається на 9-му місці в турнірній таблиці. У команди 30 очок. "Дніпро" - на передостанній позиції із 19-ма пунктами.