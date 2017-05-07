Збірна України (U-17) зазнала крупної поразки від Англії у фінальній частині Євро-2017

У Хорватії у ці дні проходить чемпіонат Європи з футболу серед 17-річних.

Збірна України, яка опинилася в одній групі з Голландією, Англією і Норвегією, поступилася у другому матчі англійцям з рахунком 0:4.

Три голи українці пропустили протягом 16-ти хвилин першого тайму. На 20-й хвилині британська збірна повела в рахунку після голу Макікрана. На 32-й хвилині відзначився Брюстер, а на 36-й хвилині - Санчо.

На 69-й хвилині гри Барлоу встановив остаточний рахунок - 4:0 на користь збірної Англії.

Нагадаємо, у першому турі збірна України програла команді Нідерландів - 0:1. Таким чином, "синьо-жовті" втратили шанси на вихід в плей-офф.

В останньому матчі на турнірі 10 травня збірна України зустрінеться з командою Норвегії.