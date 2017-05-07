"Сталь" здобула вольову перемогу над "Карпатами" в матчі Прем'єр-ліги

"Сталь" з Кам'янського здобула перемогу над львівськими "Карпатами" в матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги з рахунком 2:1. Зустріч відбулася в Дніпрі на стадіоні "Метеор". Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший тайм був за "Карпатами". Львів'яни забили гол на 12-й хвилині. Після розіграшу кутового відзначився Андрій Нестеров.

Однак "Сталь" не тільки зуміла відігратися, але і в кульмінації зустрічі здобула перемогу.

Спочатку на 69-й хвилині відзначився Роман Дебелко, а за дві хвилини до фінального свистка дальнім ударом вдалося забити Роману Карасюку. Цей гол приніс підопічним Леоніда Кучука вольову перемогу.

"Сталь" набрала 34 очки і зрівнялася з "Ворсклою". Команди ділять 7-8 місця.

"Карпати" залишилися на 10-ій позиції в турнірній таблиці.