"Олімпік" обіграв "Чорноморець" у матчі Прем'єр-ліги

На київському стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбувся поєдинок 28-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Олімпік" приймав "Чорноморець".

Номінальні господарі домоглися перемоги з рахунком 1:0.

"Олімпік" мав кілька гольових моментів у першій половині гри і зумів розпечатати ворота суперника на 16-й хвилині. Захисник "Олімпіка" Іван Брикнер завдав удару метрів з 25-ти, з яким не зміг справитися голкіпер гостей.

Після перерви "Чорноморець" володів територіальною перевагою, але крім удару Андрієвського у поперечину нічим не запам'ятався.

Перемога дозволила "Олімпіку" набрати 39 очок і піднятися з шостого на четверте місце в таблиці. В "Олександрії" та "Чорноморця" - по 37 балів.