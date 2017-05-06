Екс-футболіст львівських "Карпат" Ігор Пластун став чемпіоном Болгарії
15:05, 06 травня 2017Футбол
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Ігор Пластун, який виступає в Болгарії з літа 2016 року, став чемпіоном країни.
Футбольний клуб "Лудогорець" в шостий раз поспіль став чемпіоном Болгарії / ludogorets.com
Футбольний клуб «Лудогорець», за який виступає український захисник Ігор Пластун, достроково став чемпіоном Болгарії, повідомляє офіційний сайт змагань.
У 31-му турі «Лудогорець» обіграв «Локомотив» з рахунком 3:0 і відірвався в турнірній таблиці від ЦСКА, у якого залишилося шість матчів, на 19 очок.
Крім того, команда Пластуна вийшла у фінал Кубка Болгарії, де зіграє з клубом "Ботєв".
Ігор Пластун перейшов у «Лудогорець» з львівських «Карпат» влітку 2016 року. За нову команду він провів 28 матчів і забив 1 гол у всіх турнірах.
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