Вболівальники футбольного "Іллічівця" проголосували за нову назву клубу
13:44, 06 травня 2017Футбол
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Влітку маріупольський клуб "Іллічівець" змінить вивіску.
Влітку "Іллічівець" змінить назву / facebook.com
Вболівальники клубу першої української ліги «Іллічівець» (Маріуполь) взяли участь у голосуванні за нову назву клубу.
З 1 квітня по 1 травня на клубному сайті фани могли проголосувати за один з двох варіантів – "Маріуполь" і "Металург". У підсумку, за назву «Маріуполь» проголосували 1035 відвідувачів клубного сайту, а за «Металург» - 661. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Паралельно проходило опитування і на міському сайті 0629.com.ua. За назву «Маріуполь» віддали свої голоси 54% респондентів, а за «Металург» - 45%.
По закінченні поточного сезону інвестори клубу, проаналізувавши підсумки голосування, приймуть рішення щодо перейменування.
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