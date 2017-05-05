Вихованець київського "Динамо" Мякушко приніс "Ворсклі" перемогу в матчі Прем'єр-ліги
21:04, 05 травня 2017Футбол
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Полтавчани переграли на виїзді "Волинь".
"Волинь" - "Ворскла" - 0:1 / ua-football.com
У Луцьку відбувся матч 28-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала полтавську "Ворсклу".
Гості здобули перемогу з мінімальним рахунком 1:0.
На 24-й хвилині гри атака правим флангом завершилася подачею на дальній кут воротарського майданчика, і вихованець "Динамо" Сергій Мякушко, який виступає за "Ворсклу" на правах оренди, змусив помилитися голкіпера господарів Неділька.
Луцька команда могла зрівняти рахунок незадовго до кінця зустрічі, але удар Романа Ільницького прийшовся у стійку воріт.
Перемога дозволила "Ворсклі" набрати 34 очки і закріпитися на 7-му місці турнірної таблиці. У "Волині" 13 очок і мінімальні шанси на збереження місця в елітному дивізіоні.
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