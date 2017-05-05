ФІФА зняв дискваліфікацію з Ліонеля Мессі

16:45, 05 травня 2017
Футбол
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Також футболіст не буде платити штраф 10 тисяч франків за образу судді.

З Ліонеля Мессі зняли дискваліфікацію і штраф скасували / Reuters

Апеляційний комітет ФІФА зняв чотирьохматчеву дискваліфікацію з нападника "Барселони" і збірної Аргентини Ліонеля Мессі за образу судді. Тим самим ФІФА задовольнила скаргу, подану аргентинською футбольною асоціацією від імені самого Мессі.

В результаті покарання, яке було накладене на форварда збірної Аргентини, тепер скасовано. Санкції зняті через недостатність доказів. Також був скасований грошовий штраф у розмірі 10 тис. швейцарських франків.

Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

Нагадаємо, спершу Мессі був покараний на чотири матчі після того, як вилаявся на адресу бокового рефері матчу Аргентина - Чилі 23 березня цього року. Сам аргентинець стверджував, що його слова не були звернені до арбітра.

Ліонель Мессі відмовився приносити вибачення ФІФА за інцидент.

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Теги: #футбол#ФІФА#Аргентина#Мессі