Прем'єр-ліга, 28-й тур, "Волинь" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить стартовий матч 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає полтавську "Ворсклу", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди з нижньої шістки. Тим не менш, клуби вирішують різні завдання. У "Ворскли" на даний момент 31 очко та 7-е місце, у "Волині" - 13 балів і останнє, 12-е місце в таблиці.

Перемога в цьому матчі набагато потрібніша "Волині", яка все ще не втрачає надій на збереження прописки в Прем'єр-лізі.

Матч "Волинь" - "Ворскла" розпочнеться о 19.00.

ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.

Подробиці читайте на УНІАН: https://sport.unian.net/football/1888381-premer-liga-26-y-tur-dnepr-vorskla-video-onlayn-translyatsiya.html