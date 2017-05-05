Переговори Ярослава Ракицького з міланським "Інтером" про переїзд в Італію у повному розпалі

Вчора представники міланського "Інтера" провели зустріч з агентами захисника "Шахтаря" Ярослава Ракицького, інформує видання Tutto Mercato.

Відповідно до джерела, на зустрічі були присутні агент гравця Олександр Гаріні, брат Ракицького, а також адвокат Мухсін Айдин. Повідомляється, що ця зустріч представників "Інтера" і Ракицького була вже не першою. Раніше сторони зустрічалися ще в лютому 2017 року.

Читайте також"Шахтар" продовжив контракт з Ракицьким на 5 роківДжерело зазначає, що буквально днями Ракицький продовжив контракт з "Шахтарем" до 2022 року. А це означає, що "Інтеру" доведеться серйозно розщедритися, щоб придбати українського гравця.

При цьому італійське видання припустило, що продовження контракту з Ракицьким було влаштовано донецьким клубом спеціально для того, щоб була можливість набити ціну і продати футболіста подорожче.