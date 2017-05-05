Ліонель Мессі відмовився приносити вибачення за образу арбітра ФІФА

Нападник збірної Аргентини та іспанської "Барселони" Ліонель Мессі відмовився приносити вибачення ФІФА за інцидент, що трапився у відбірковому матчі проти Чилі. Про це повідомляє Marca. За інформацією видання, футболіст не вийшов на зв'язок за допомогою відеоконференції.

Нагадаємо, Мессі був дискваліфікований на чотири матчі після того, як вилаявся на адресу бокового рефері матчу Аргентина - Чилі. Сам аргентинець стверджує, що його слова не були звернені до арбітра. У тому випадку, якщо форвард не зможе домогтися апеляції, збірна Аргентини залишиться без свого лідера до кінця відбіркового циклу.

ФІФА оголосила, що готова скоротити цей штрафний термін до двох матчів в тому випадку, якщо Мессі приїде в Цюрих на засідання дисциплінарного комітету і вибачиться. Але нападник прийняв рішення не пояснювати представникам ФІФА свою поведінку і не поїхав до Цюріха для дачі роз'яснень.