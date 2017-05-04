Дієго Марадона допускає можливість, що він очолить італійський "Наполі"

Жива легенда аргентинського футболу Дієго Марадона відповів на питання, чи бачить він себе у ролі головного тренера італійського «Наполі». Будучи гравцем, аргентинець виступав за неаполітанців з 1984-го по 1991 рік.

«Чи я буду тренером «Наполі»? Якщо люди захочуть, то так», — сказав Марадона в інтерв'ю, повідомляє football-italia.

У складі «Наполі» Дієго Марадона двічі ставав чемпіоном Італії, по разу вигравав Кубок і Суперкубок країни, а також Кубок УЄФА.

В якості тренера 56-річний фахівець працював з такими командами, як «Текстіл Мандію», «Расинг Авельянеда», «Аль-Васл», а з 2008-го по 2010 рік очолював збірну Аргентини.