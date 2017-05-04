Відразу два футболісти збірної України можуть продовжити кар'єру в турецькому "Фенербахче"

15:34, 04 травня 2017
Футбол
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Щодо Євгена Коноплянки турки висунули цінову пропозицію - 10 мільйонів євро.

Коноплянка може перейти в турецький

Турецький «Фенербахче» зробив цінову пропозицію німецькому "Шальке" з наміром придбати півзахисника збірної України Євгена Коноплянку. "Фенербахче" готовий заплатити за українського гравця 10 млн євро.

Відзначимо, що в орендну угоду «Шальке» і «Севільї» включена опція обов'язкового викупу українця за 12,5 млн євро.

"Фенербахче" після викупу контракту гравця у "Шальке" розраховує відразу ж перепродати Коноплянку, повідомляє Bild.

Раніше повідомлялося, що «Фенербахче» розглядає Коноплянку в якості заміни Джермейну Ленсу.

Також "Фенербахче" проявляє інтерес до іншого футболіста національної збірної України Руслана Малиновського, який виступає за бельгійський "Генк". При цьому права на Малиновського належать «Шахтарю».

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Теги: #футбол#Туреччина#збірна України