Тренер "Шахтаря" Фонсека: На старті сезону не очікував, що будемо мати 14 очок відриву від "Динамо"

Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека поділився думкою про долю чемпіонської гонки в Прем'єр-лізі і про матч із «Зорею», в якому перемога гарантує гірникам завоювання золота чемпіонату України.

"Я не хочу лукавити. Звичайно, на старті сезону я не очікував, що у нас буде 14 очок відриву від «Динамо», але завжди вірив, що ми можемо завоювати чемпіонство. Зараз ми дуже близькі до цього. Я вірив у свою команду і ніколи не сумнівався – це точно", - сказав Фонсека. Його слова передає офіційний сайт команди.

"Зоря" – досить хороша команда. Якщо ви подивитесь на її виступ у Лізі Європи, то зрозумієте всі її якості: луганчанам практично не забивали. Нам потрібно бути на найвищому рівні, щоб провести успішний матч проти цього суперника.

Із "Зорею" не зіграє Дентіньо через дискваліфікацію. Також не вийде на поле Коваленко, оскільки він захворів. Але в основному наша команда в бойовому складі підходить до цього складного матчу. Також сподіваюся, що вболівальники прийдуть на трибуни нас підтримати. Для нас важливо грати при повних трибунах", - додав Паулу Фонсека.

«Шахтар» зіграє із «Зорею» 6 травня. Матч пройде в Харкові.