На чемпіонаті Європи серед 17-річних УЄФА випробує нову систему післяматчевих пенальті

На чемпіонаті Європи з футболу серед 17-річних, який стартував учора, УЄФА тестуватиме нову систему післяматчевих пенальті.

Згідно з існуючою статистикою, команда, яка починає серію першою, завжди має більше шансів на перемогу (близько 60%) завдяки психологічному тискові, який накладається на другу команду, повідомляє Squawka.

Нова система спрямована на те, щоб зрівняти шанси команд.

Згідно з цією системою, команди будуть наносити удари не строго по черзі, як зараз, а виконувати відразу по два удари поспіль.

Спочатку Команда A буде виконувати перший удар. Потім Команда В завдає другий і третій удари, після цього Команда А виконає четвертий і п'ятий удари і так далі.

Фінальний раунд Євро-2017 (U-17) розпочався вчора в Хорватії.

Збірна України є одним з учасників турніру і сьогодні проводить першу гру з командою Голландії. Також суперниками "синьо-жовтих" у групі D є Англія та Норвегія.