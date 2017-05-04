Форвард "Челсі" Дієго Коста домовився про супердорогий контракт з китайським клубом
"Челсі" отримає за свого нападника шалені 90 мільйонів євро.
Нападник лондонського «Челсі» Дієго Коста в наступному сезоні буде грати в чемпіонаті Китаю.
Як повідомляє видання Cadena SER, в минулу п'ятницю 28-річний форвард збірної Іспанії разом з агентом Жорже Мендешем зустрівся в Лондоні з чотирма представниками китайського клубу «Тяньцзінь Цюаньцзянь».
Сторони погодили попередній контракт, який буде підписаний у середині травня.
Згідно з контрактом, Дієго Коста буде заробляти по 30 мільйонів євро на рік в китайській лізі. Це одна з найвищих зарплат футболістів на даний момент у світі.
У свою чергу «Челсі» отримає від продажу свого нападника в Китай близько 90 мільйонів євро.
Як повідомляють ЗМІ, пріоритетним варіантом посилення атаки для лондонського клубу є форвард «Реала» Альваро Мората.
Дієго Коста провів в «Челсі» три сезони. У поточному сезоні іспанець виходив на поле в 36 іграх і відзначився за "Синіх" 20 голами.
Нагадаємо, в оренді в «Тяньцзінь Цюаньцзянь» виступає форвард київського «Динамо» Жуніор Мораєс.