Форвард "Челсі" Дієго Коста домовився про супердорогий контракт з китайським клубом

Нападник лондонського «Челсі» Дієго Коста в наступному сезоні буде грати в чемпіонаті Китаю.

Як повідомляє видання Cadena SER, в минулу п'ятницю 28-річний форвард збірної Іспанії разом з агентом Жорже Мендешем зустрівся в Лондоні з чотирма представниками китайського клубу «Тяньцзінь Цюаньцзянь».

Сторони погодили попередній контракт, який буде підписаний у середині травня.

Згідно з контрактом, Дієго Коста буде заробляти по 30 мільйонів євро на рік в китайській лізі. Це одна з найвищих зарплат футболістів на даний момент у світі.

У свою чергу «Челсі» отримає від продажу свого нападника в Китай близько 90 мільйонів євро.

Як повідомляють ЗМІ, пріоритетним варіантом посилення атаки для лондонського клубу є форвард «Реала» Альваро Мората.

Дієго Коста провів в «Челсі» три сезони. У поточному сезоні іспанець виходив на поле в 36 іграх і відзначився за "Синіх" 20 голами.

Нагадаємо, в оренді в «Тяньцзінь Цюаньцзянь» виступає форвард київського «Динамо» Жуніор Мораєс.