Збірна України з футболу зберегла 37-е місце в рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала рейтинг футбольних збірних за підсумками виступів команд у квітні. Збірна України зберегла за собою 37-е місце, повідомляє офіційний сайт організації.

Читайте такожФІФА заявила про використання відеоповторів на найближчому чемпіонаті світу Топ-десятка команд планети залишилася без змін. Очолює рейтинг збірна Бразилії. За нею розташувалися команди Аргентини, Німеччини, Чилі, Колумбії, Франції, Бельгії, Португалії, Швейцарії та Іспанії.