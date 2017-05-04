Збірна України з футболу зберегла 37-е місце в рейтингу ФІФА
12:26, 04 травня 2017Футбол
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За підсумками квітня футбольна збірна України залишилася на тій же позиції, на якій була місяць тому.
Reuters
ФІФА опублікувала рейтинг футбольних збірних за підсумками виступів команд у квітні. Збірна України зберегла за собою 37-е місце, повідомляє офіційний сайт організації.
Читайте такожФІФА заявила про використання відеоповторів на найближчому чемпіонаті світу Топ-десятка команд планети залишилася без змін. Очолює рейтинг збірна Бразилії. За нею розташувалися команди Аргентини, Німеччини, Чилі, Колумбії, Франції, Бельгії, Португалії, Швейцарії та Іспанії.
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