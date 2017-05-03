Туринський "Ювентус" на класі обіграв "Монако" у першій півфінальній грі Ліги чемпіонів

У Монако на стадіоні "Луї II" відбувся перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між "Монако" і туринським "Ювентусом".

Італійський клуб здобув перемогу на виїзді з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Обидва м'ячі у складі "Старої Синьйори" провів аргентинський форвард Гонсало Ігуаїн - він відзначився на 29-й та 59-й хвилинах. В обох випадках аргентинцеві вдало асистував Дані Алвес.

39-річний голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон провів у Монако 100-й матч в рамках Ліги чемпіонів і зумів зберегти ворота "сухими".

"Ювентус" має реальний шанс вдруге за три роки зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.

Другий поєдинок "Ювентуса" і "Монако" відбудеться 9 травня в Турині.

"МОНАКО" - "ЮВЕНТУС" - 0:2

Голи: 0:1 Ігуаїн (29), 0:2 Ігуаїн (59)