Гравець збірної України Роман Зозуля веде переговори з клубом "Нью-Йорк Космос"

Нападник збірної України та іспанського «Бетіса» Роман Зозуля може продовжити кар'єру в американському клубі «Нью-Йорк Космос», повідомляє Estadio Deportivo.

Переговори ведуться вже протягом 20 днів, але поки домовленості досягти не вдалося.

Трансферне вікно в Північній Америці відкрите до 8 травня.

«Нью-Йорк Космос» виступає в НАСЛ – другій за рангом лізі Північної Америки.

Раніше повідомлялося, що ФІФА дозволила Зозулі перейти в будь-який клуб з чемпіонату, який починається в 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, Роман Зозуля, який є гравцем "Бетіса", згідно з правилами ФІФА не може отримувати ігрову практику в Іспанії, оскільки в нинішньому сезоні вже значився в трьох клубах — "Дніпрі", "Бетісі" і "Райо Вальєкано".