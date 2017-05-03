Чотири сотні Кріштіану Роналду: ще один неймовірний рекорд португальця

Форвард «Реала» Кріштіану Роналду, який відзначився хет-триком у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів з «Атлетико» (3:0), підкорив ще одну бомбардирську висоту.

Третій м'яч у ворота "Атлетико" став 400-м для Роналду у складі мадридського "Реала", повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Кріштіану Роналду перейшов в «Реал» в 2009 році з «Манчестер Юнайтед».

Як повідомляв УНІАН, у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів з "Атлетико" Кріштіану Роналду обновив цілий ряд бомбардирських рекордів.