Чотири сотні Кріштіану Роналду: ще один неймовірний рекорд португальця
Третій м'яч у ворота "Атлетико" став для Кріштіану Роналду 400-м у складі "Реала".
Форвард «Реала» Кріштіану Роналду, який відзначився хет-триком у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів з «Атлетико» (3:0), підкорив ще одну бомбардирську висоту.
Третій м'яч у ворота "Атлетико" став 400-м для Роналду у складі мадридського "Реала", повідомляє офіційний твіттер клубу.
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Кріштіану Роналду перейшов в «Реал» в 2009 році з «Манчестер Юнайтед».
Як повідомляв УНІАН, у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів з "Атлетико" Кріштіану Роналду обновив цілий ряд бомбардирських рекордів.
...398, 399... 400! ⚽— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 2 травня 2017 р.
⭐ @Cristiano ⭐#HalaMadridpic.twitter.com/p8bwfd2Ui4