Кріштіану Роналду обговорив свій пасивний офсайд з арбітрами

Форвард "Реала" Кріштіану Роналду, який забив три голи у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів з "Атлетико" (3:0), обговорив у перерві гри з головним арбітром Мартіном Аткінсоном епізод зі своїм першим голом.

Про це повідомляє Проспорт ТСН.

"Офсайду не було? Я перебував у пасивному положенні. Хіба ви не бачили? Я не втручався", - сказав Роналду арбітру.

Португальський нападник перебував у пасивному положенні поза грою під час подачі Серхіо Рамоса, проте в наступний момент, коли подавав Каземіро, Роналду був вже в правильному положенні і забив гол.

Як повідомляв УНІАН, перший півфінальний матч між "Реалом" і "Атлетико" завершився перемогою "вершкових" з рахунком 3:0. Всі голи забив Кріштіану Роналду, який обновив при цьому цілий ряд бомбардирських рекордів.