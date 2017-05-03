Кріштіану Роналду зібрав оберемок рекордів завдяки гольовій феєрії у півфіналі ЛЧ

Нападник «Реала» Кріштіану Роналду став першим гравцем, який забив 50 і більше голів у плей-офф Ліги чемпіонів. Про це повідомив Opta Sports.

Перший м'яч у ворота "Атлетико" у першій півфінальній грі у вівторок став 50-м для португальця в рамках плей-офф головного турніру Європи. Відповідно тепер на його рахунку 52 голи в рамках плей-офф, тоді як в групових турнірах - 51 забитий м'яч.

Кріштіану Роналду ще більше збільшив свій гольовий актив у Лізі чемпіонів за історію. Тепер у нього 103 голи. У найближчого переслідувача - Ліонеля Мессі - 94.

Також португалець вийшов на перше місце серед бомбардирів півфінальних матчів. На його рахунку вже 13 м'ячів у півфіналах Кубка чемпіонів. У Альфредо Ді Стефано 11 голів.

В останніх трьох матчах Ліги чемпіонів Роналду забив 8 голів, оформивши хет-трик у двох матчах поспіль.

Також Кріштіану Роналду став найкращим голеадором за історію мадридських дербі. Загалом у матчах з «Атлетико» на його рахунку вже 21 гол.