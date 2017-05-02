Роналду зробив хет-трик і оформив перемогу "Реала" над "Атлетико" в півфіналі Ліги чемпіонів

У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" розгромив земляків з мадридського "Атлетико" з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Героєм у складі "вершкових" знову став португалець Кріштіану Роналду, який оформив хет-трик.

Роналду відкрив рахунок вже на 10-й хвилині, забивши головою після подачі Каземіро. У другій половині зустрічі лідер "Реала" продовжив свій бенефіс. На 73-й хвилині пройшов пас від Бензема і Роналду забив другий м'яч. На 86-й хвилині чергова атака господарів завершилася пасом Лукаса Васкеса на Роналду, який знову був точний.

Перемога 3:0 майже гарантує "Реалу" путівку у фінал. Друга гра відбудеться 10 травня на домашній арені "Атлетико".

"РЕАЛ" - "АТЛЕТИКО" - 3:0

Голи: Роналду (10), Роналду (73), Роналду (86).