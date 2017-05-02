Фінал Кубка Росії з футболу закінчився масовою бійкою з чотирма вилученнями (відео)

Фінальний матч Кубка Росії між «Локомотивом» і «Уралом» завершився бійкою, повідомляє Sports.ru.

У доданий час почалася сутичка між гравцем "Локомотива" Мануелем Фернандешем і футболістом "Уралу" Артемом Фідлером, яка закінчилася масовою бійкою за участю майже всіх гравців обох команд і деяких запасних.

За підсумками епізоду відразу чотири футболісти були вилучені з поля. Червоні картки отримали Арі і Джефферсон Фарфан з боку «Локомотива» і Артем Фідлер і Едгар Манучарян – з боку «Уралу».

Московський "Локомотив" виграв з рахунком 2:0 і завоював Кубок. Зазначимо, що володарем Кубка Росії у складі «Локомотива» став український захисник, екс-гравець київського "Динамо" Тарас Михалик, який не брав участі в матчі.