Екс-гравець "Динамо" визнаний кращим футболістом чемпіонату Австралії
11:09, 02 травня 2017Футбол
1057
За київське "Динамо" Мілош Нінкович виступав з 2004-го по 2013-й роки.
Мілош Нінкович з призом кращого гравця чемпіонату Австралії / sydneyfc.com
Екс-футболіст київського "Динамо" Мілош Нінкович визнаний кращим гравцем чемпіонату Австралії.
З літа 2015 року Мілош Нінкович виступає за футбольний клуб "Сідней".
На офіційній церемонії визначення лауреатів сезону Мілош Нінкович був визнаний кращим футболістом чемпіонату Австралії, повідомив офіційний сайт ФК "Сідней".
У нинішньому сезоні серб у 27-ми матчах забив 9 голів і віддав 10 гольових передач, а завдяки йому «Сідней» виграв регулярний чемпіонат і пробився у фінал плей-офф, який відбудеться 7 травня.
Мілош Нінкович виступав за київське «Динамо» з 2004-го по 2013-й роки. За цей час він провів 109 матчів у вищому дивізіоні чемпіонату України і забив 14 м'ячів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter