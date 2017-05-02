Форвард "МЮ" Златан Ібрагімович успішно переніс операцію на коліні в США

Шведський форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ібрагімович успішно переніс операцію на коліні. Операція пройшла в одному з медичних центрів в Піттсбурзі (США).

35-річний форвард отримав травму в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи з бельгійським "Андерлехтом". У Ібрагімовича були діагностовані значні пошкодження зв'язок коліна. ЗМІ поспішили повідомити, що гравець після такої травми може завершити кар'єру.

За прогнозами лікарів, Ібрагімович зможе повернутися на поле тільки через 8-9 місяців. Тим не менш, про завершення кар'єри не йдеться, заявив агент футболіста Міно Райола.

"Златан Ібрагімович успішно переніс операцію. Його чекає повне відновлення. Отримана травма не з розряду тих, після яких футболісти завершують кар'єру, - сказав Райола, чиї слова наводить ESPN. – Златан почав реабілітацію в центрі в Піттсбурзі. Ні він, ні члени медичного штабу не готові до коментарів на даний момент, вся інформація надійде пізніше".

Раніше повідомлялося, що Златан більше не буде виступати за «Манчестер Юнайтед». У його планах - підписати короткостроковий контракт з одним з клубів американської ліги MLS і грати в США.

У поточному сезоні швед забив за «Манчестер Юнайтед» 28 м'ячів.