"Шахтар" обіграв "Олександрію" в матчі Прем'єр-ліги

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився матч 27-го туру чемпіонат України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому лідер змагань донецький "Шахтар" обіграв "Олександрію", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Гравці "Олександрії" обрали оборонну тактику і до 80-ї хвилини вона приносила результат. "Гірники" володіли перевагою, але ніяк не могли забити гол. Вирішальний момент стався на 80-й хвилині гри. Після навісу Срни Феррейра прийняв м'яч і головою вколотив його у ворота.

Таким чином, "гірники" набрали 72 очки і, як мінімум, збережуть перевагу над "Динамо" в 14 очок. Кияни, в свою чергу, матч цього туру проти одеського "Чорноморця" проведуть сьогодні пізніше ввечері.