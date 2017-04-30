"Дніпро" обіграв "Волинь" і збільшив відрив у турнірній таблиці Прем'єр-ліги

У Луцьку завершився матч 27-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому місцева "Волинь" приймала "Дніпро" і поступилася, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

Гра проходила в досить нервовій боротьбі, притаманній аутсайдерам турнірної таблиці. Невелику перевагу мали господарі поля, які багато атакували, але безрезультатно.

Вирішальний епізод гри стався на 90-й хвилині, коли Луньов увірвався в штрафний трохи лівіше центру і йому підставив ногу Горопевшек - пенальті. 11-метровий реалізував Євген Чеберко, який сильно пробив правіше центру воріт. У той же час, воротар "Волині" Неділько полетів у правий від себе кут.

Таким чином, "Дніпро" набрав 18 очок і суттєво відірвався від "Волині" (13) у боротьбі за 11-12 місця в турнірній таблиці УПЛ.