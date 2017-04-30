"Зоря" не зуміла обіграти "Олімпік" в матчі Прем'єр-ліги

У Києві, на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського, завершився матч 27-го туру чемпіонату України з футболу, в якому донецький "Олімпік" приймав луганську "Зорю" і зміг втримати нічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Луганчани, які знаходяться вище в турнірній таблиці, активно розпочали матч і зуміли забити гол вже на 17-й хвилині. Після передачі від Харатіна з центру поля Петряк прийняв м'яч на лівому фланзі, підробив і зробив м'який пас в район 11-метрової позначки, де Пауліньо точно пробив у правий від себе кут - 0:1.

Втім, утримати свою перевагу номінальні гості не зуміли. Вже у другому таймі, в кінцівці гри, на 75-й хвилині донеччани зрівняли рахунок. Шестаков прокинув м'яч по правому флангу і зробив навіс на дальню штангу, а Немчанінов головою відправив м'яч у ближній кут.

У кінцівці гри стався вельми спірний епізод. М'яч потрапив у руку Федоріву у штрафному "Олімпіка" і луганчани побігли до арбітра вимагати пенальті. В результаті, найактивніший з гравців "Зорі" Артем Гордієнко отримав червону картку, "гірчичник" за розмови, який для нього став другим в матчі.

Таким чином, у турнірній таблиці у "Зорі" тепер 42 очки і, команда, як і раніше, займає 3-е місце. У "Олімпіка" 36 балів і те ж, як і раніше, 6-е місце.