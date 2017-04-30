Прем`єр-ліга, 27-й тур, "Чорноморець" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Києві відбувається поєдинок 27-го туру Ліги Парі-Матч сезону 2016/2017, в якому одеський «Чорноморець» приймає київське «Динамо», повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра проходить на столичному НСК «Олімпійський» за домовленістю команд, через незадовільний стан газону арени "Чорноморець".

Зустрічаються команди, які посідають в турнірній таблиці, відповідно, 5-е й 2-е місця. На рахунку "Чорноморця" 37 очок, у "Динамо" - 55 балів.

Кияни виграли чотири з останніх п`яти матчів, але поступились в заключній грі донецькому "Шахтарю" й знов відстають від суперника на 14 балів. Разом з тим, кияни на ті ж 14 балів випереджають луганську "Зорю" в боротьбі за срібні-бронзові медалі чемпіонату України.

У свою чергу, одесити відчайдушно боряться за місце в єврокубковій зоні з "Олександрією" (також 37 очок), донецьким "Олімпіком" (35) та "Зорею" (41).

Матч "Чорноморець" - "Динамо" розпочнеться о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.