Прем'єр-ліга, 27-й тур "Волинь" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч матч 27-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі "Дніпро", повідомляє офіційний сайт змагань.

У цій грі зустрічаються аутсайдери турніру, які займають 11-12 місця. У "Волині" на даний момент 13 очок і 12-е місце, у "Дніпра" 15 очок і 11-й рядок у турнірній таблиці.

Матч дуже важливий для обох команд в турнірному плані. Обидва колективи боряться за місце в елітному дивізіоні на наступний сезон 2017/18. Також в цій боротьбі беруть участь "Карпати" (Львів) - 21 бал.

Матч у Луцьку розпочнеться о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.