"Ворскла" обіграла "Сталь" в матчі Прем'єр-ліги

У Полтаві завершився матч 27-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому місцева "Ворскла" обіграла "Сталь" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена у другій половині першого тайму. На 29-й хвилині рахунок відкрив В'ячеслав Шарпар, який реалізував пенальті. А за 10 хвилин гол забив Павло Ребенок. Гості провалилися на правому фланзі, чим скористався Хльобас, який зробив передачу вздовж воріт, і Ребенок відправив м'яч у ворота.

Таким чином, "Ворскла" знову обігнала в таблиці "Зірку" (29 очок, 9-е місце) і зрівнялася в боротьбі за 7-8 місця зі "Сталлю" - по 31.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Зірка" виграла у львівських "Карпат" з рахунком 3:2.

Інші матчі 27-го туру змагань відбудуться в неділю, 30 квітня.