"Шахтар" продовжив контракт з Ракицьким на 5 років

18:24, 28 квітня 2017
Футбол
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Вихованець академії "гірників" виступає в команді з 2009-го року.

Згідно з новим контрактом Ракицикий буде виступати за

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) підписав контракт із захисником Ярославом Ракицьким, повідомляє офіційний сайт гірників.

Нова угода розрахована на п'ять років.

– Щасливий, що продовжую захищати кольори рідного клубу. Я пишаюся тим, що граю у футболці «Шахтаря», – це моє життя, – сказав Ярослав. – Моє серце завжди було і є помаранчево-чорним. Я раніше говорив і зараз повторю: хочу завершити свою футбольну кар'єру в «Шахтарі».

Ярослав Ракицький – вихованець Академії «гірників». За першу команду дебютував у серпні 2009 року. Всього в футболці донеччан провів 272 офіційних матчі, забив 12 голів. У цьому сезоні 26-річний захисник зіграв 27 поєдинків.

Разом з «Шахтарем» Ярослав завоював 14 трофеїв: Чемпіон України 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 років, Володар Кубка України 2011, 2012, 2013, 2016 років, Володар Суперкубка України 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 років.

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Теги: #футбол#Шахтар#УПЛ