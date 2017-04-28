Всі 45 членів ФФУ підтримали кандидатуру Павелка на нових виборах президента ФФУ

В Будинку футболу відбулося засідання Комісії з реорганізації Федерації футболу України, повідомляє прес-служба ФФУ.

За підсумками роботи Комісії розглянуто три питання: про розгляд керівними органами членів ФФУ рішень XIX Конгресу Федерації, про підведення підсумків по висуненню делегатів від членів ФФУ на Конгрес, який відбудеться 16 червня 2017 р., та про висунення членами ФФУ кандидатур на посаду президента Федерації.

Читайте такожКандидатуру Павелка на виборах президента ФФУ підтримали вже 15 з 26 регіональних федераційКомісія перевірила та офіційно підтвердила, що отримала всі протоколи засідань керівних органів від 45 членів ФФУ. Відповідно до отриманих документів, всі члени Федерації підтримали рішення XIX Конгресу, зокрема, щодо проведення реорганізації ФФУ. Також, Комісія встановила, що усі 45 членів ФФУ належним чином, відповідно до Статуту Федерації, обрали всіх делегатів для участі в Конгресі, який відбудеться 16 червня 2017 р.

Комісія, відповідно до отриманих витягів з протоколів засідань керівних органів членів ФФУ, визначила, що всіма 45 членами Федерації для участі у виборах президента ФФУ висунута одна кандидатура – чинного керівника Павелка Андрія Васильовича.

Відповідна офіційна інформація та запрошенням для участі у майбутньому Конгресі будуть направлені делегатам Конгресу та членам Федерації.

Як повідомляв УНІАН, вибори президента ФФУ відбудуться 16 червня.