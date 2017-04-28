Турецький "Фенербахче" влітку може викупити Євгена Коноплянку

У послугах 27-річного півзахисника "Шальке" (Гельзенкірхен) та збірної України Євгена Коноплянки зацікавлений турецький "Фенербахче".

Як повідомляє турецький портал fotospor, влітку "Фенербахче" може розлучитися з голландським хавбеком Джермейном Ленсом, відомим в Україні за виступами у складі київського "Динамо". У послугах голландського футболіста нібито зацікавлені кілька клубів з чемпіонатів європейської топ-п'ятірки.

Турецькі джерела стверджують, що заміною голландцеві може стати український півзахисник Євген Коноплянка. Мовляв, "Фенербахче" вже виходив на зв'язок з представниками Коноплянки, "Шальке" та "Севільї", якій належать права на виконавця.