Надійшли у продаж квитки на фінальний матч Кубка України "Динамо" - "Шахтар"

Надійшли у продаж квитки на фінал Кубка України, в якому зіграють «Динамо» і «Шахтар».

Вартість квитків від 50 до 250 грн, VIP-квитки – 600 грн.

Квитки можна придбати в інтернеті, а також з другої половини дня 28 квітня в касі харківського стадіону «Металіст», повідомляє Трибуна.

Командам-фіналістам запропоновано забронювати квоту в 6000 місць.

Фінал Кубка України відбудеться 17 травня в Харкові на стадіоні "Металіст". Початок зустрічі - о 21.00.