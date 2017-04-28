Надійшли у продаж квитки на фінальний матч Кубка України "Динамо" - "Шахтар"
10:16, 28 квітня 2017Футбол
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Вартість квитків на вирішальний поєдинок грандів - від 50 до 250 гривень.
Стадіон "Металіст" / footboom.com
Надійшли у продаж квитки на фінал Кубка України, в якому зіграють «Динамо» і «Шахтар».
Вартість квитків від 50 до 250 грн, VIP-квитки – 600 грн.
Квитки можна придбати в інтернеті, а також з другої половини дня 28 квітня в касі харківського стадіону «Металіст», повідомляє Трибуна.
Командам-фіналістам запропоновано забронювати квоту в 6000 місць.
Фінал Кубка України відбудеться 17 травня в Харкові на стадіоні "Металіст". Початок зустрічі - о 21.00.
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