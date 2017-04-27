Німецька "Баварія" викупила гравця італійського "Ювентуса"

Керівництво німецького ФК "Баварія" (Мюнхен) активувала опцію викупу французького легіонера Кінгслі Комана у італійського "Ювентуса" (Турин), повідомляє офіційний сайт "Баварії".

20-річний гравець збірної Франції перейшов в "Баварію" в серпні 2015 року на правах оренди. Новий контракт Комана розрахований до 30 червня 2020 року.

«Кінгслі Коман - важливий елемент формування майбутнього нашої команди. Тому ми прийняли рішення активувати опцію викупу. Кінгслі - перспективний футболіст з великим потенціалом. Ми впевнені, що він зможе допомогти нам у найближчі роки», - заявив голова правління «Баварії» Карл-Хайнц Румменігге.