Німецька "Баварія" викупила гравця італійського "Ювентуса"
17:02, 27 квітня 2017Футбол
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Кінгслі Коман буде виступати в німецькому клубі до 2020 року.
Згідно з новим контрактом Коман проведе в "Баварії" ще три сезони / fcbayern.com
Керівництво німецького ФК "Баварія" (Мюнхен) активувала опцію викупу французького легіонера Кінгслі Комана у італійського "Ювентуса" (Турин), повідомляє офіційний сайт "Баварії".
20-річний гравець збірної Франції перейшов в "Баварію" в серпні 2015 року на правах оренди. Новий контракт Комана розрахований до 30 червня 2020 року.
«Кінгслі Коман - важливий елемент формування майбутнього нашої команди. Тому ми прийняли рішення активувати опцію викупу. Кінгслі - перспективний футболіст з великим потенціалом. Ми впевнені, що він зможе допомогти нам у найближчі роки», - заявив голова правління «Баварії» Карл-Хайнц Румменігге.
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