Президент ФІФА висловив надію, що чемпіонат світу виграє південноамериканська збірна

Президент ФІФА Джанні Інфантіно в ході 67-го конгресу в чилійській столиці Сантьяго висловив сподівання, що чемпіонат світу 2018 року в Росії виграє південноамериканська збірна.

«Найкраще грають у футбол тут, в Південній Америці. Ми сподіваємося, що чемпіонат світу 2018 року виграє південноамериканська збірна», — цитує Інфантіно championat.com.

Там же Інфантіно розповів, що Південна Америка отримає два додаткових місця на ЧС-2026.

За підсумками кваліфікації на чемпіонаті світу-2018 Південна Америка отримає 4,5 місця.

Світова першість пройде 14 червня — 15 липня 2018 року.