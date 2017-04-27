Президент ФІФА висловив надію, що чемпіонат світу виграє південноамериканська збірна
16:00, 27 квітня 2017Футбол
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Про це Джанні Інфантіно заявив в ході 67-го конгресу ФІФА в Сантьяго.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно / Reuters
Президент ФІФА Джанні Інфантіно в ході 67-го конгресу в чилійській столиці Сантьяго висловив сподівання, що чемпіонат світу 2018 року в Росії виграє південноамериканська збірна.
«Найкраще грають у футбол тут, в Південній Америці. Ми сподіваємося, що чемпіонат світу 2018 року виграє південноамериканська збірна», — цитує Інфантіно championat.com.
Там же Інфантіно розповів, що Південна Америка отримає два додаткових місця на ЧС-2026.
За підсумками кваліфікації на чемпіонаті світу-2018 Південна Америка отримає 4,5 місця.
Світова першість пройде 14 червня — 15 липня 2018 року.
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