Капітан "Дніпра" Руслан Ротань отримав травму і вибув на невизначений термін
Півзахисник дніпрян був замінений у кубковому матчі з "Шахтарем".
Півзахисник «Дніпра» і збірної України Руслан Ротань отримав травму в півфінальному матчі Кубка України з «Шахтарем».
Капітан "Дніпра" Руслан Ротань залишив поле на 50-й хвилині за рахунку 0:0. Перед цим Ротань через розтягнення гомілкостопа пропустив два тижні і відновився як раз до гри з «Шахтарем».
«Травма? Так іноді буває. Просто не до кінця залікував пошкодження», — прокоментував ситуацію Ротань, повідомляє Sport Arena.
При цьому про терміни відновлення 35-річний хавбек нічого не сказав.
У поточному сезоні Руслан Ротань провів за "Дніпро" 18 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів і зробивши 1 результативну передачу.
Як повідомляв УНІАН, дніпровський клуб програв гірникам в Харкові з рахунком 0:1, поступившись путівкою у фінал Кубка України.