Капітан "Дніпра" Руслан Ротань отримав травму і вибув на невизначений термін

Півзахисник «Дніпра» і збірної України Руслан Ротань отримав травму в півфінальному матчі Кубка України з «Шахтарем».

Капітан "Дніпра" Руслан Ротань залишив поле на 50-й хвилині за рахунку 0:0. Перед цим Ротань через розтягнення гомілкостопа пропустив два тижні і відновився як раз до гри з «Шахтарем».

«Травма? Так іноді буває. Просто не до кінця залікував пошкодження», — прокоментував ситуацію Ротань, повідомляє Sport Arena.

При цьому про терміни відновлення 35-річний хавбек нічого не сказав.

У поточному сезоні Руслан Ротань провів за "Дніпро" 18 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів і зробивши 1 результативну передачу.

Як повідомляв УНІАН, дніпровський клуб програв гірникам в Харкові з рахунком 0:1, поступившись путівкою у фінал Кубка України.