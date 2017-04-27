Анатолію Тимощуку залишили звання "почесного громадянина Луцька"

Міська рада Луцька не зуміла набрати достатню кількість голосів для того, щоб позбавити колишнього капітана збірної України Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста".

Читайте такожБатько Анатолія Тимощука: Болісно сприйняв новину про вибір синаНа сесії 26 квітня депутати луцької міськради п'ять разів виносили на голосування питання про позбавлення Тимощука звання, але "За" проголосували лише 13 депутатів, цієї кількості голосів виявилося недостатньо для прийняття рішення. Про це повідомляють Волинські новини.

Нагадаємо, раніше вболівальники створили петицію, в якій вимагали позбавити Тимощука звання Почесного громадянина Луцька. Вона набрала необхідні 300 голосів за шість днів з наданих 14.