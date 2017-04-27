Відомо ім'я нового головного тренера збірної Голландії з футболу

Федерація футболу Голландії визначилася з кандидатурою нового головного тренера національної збірної. В третій раз у своїй кар'єрі "Помаранчевих" очолить Дік Адвокат. Про це повідомляє нідерландський портал ad.nl.

В даний час Адвокат керує турецьким «Фенербахче». Термін його контракту з клубом закінчується в липні цього року.

Допомагати Адвокату буде колишня зірка збірної Голландії та італійського "Мілану" Руд Гулліт.

Володар "Золотого м'яча" 1987 року 54-річний Руд Гулліт в останній раз займався тренерською діяльністю в 2011 році, коли очолював російський клуб «Терек» (Грозний).

Дік Адвокат до цього двічі очолював збірну Голландії (у 1992-1994 і 2002-2004 роках).

В кінці березня 2017 року з посади головного тренера голландської збірної за незадовільні результати був звільнений Данні Блінд.