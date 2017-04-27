Ярмоленко обігнав Шевченка в списку кращих бомбардирів київського "Динамо"

Півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко, який відзначився хет-триком у матчі півфіналу Кубка України проти «Миколаєва» (4:0), обігнав Андрія Шевченка у списку кращих бомбардирів «Динамо» в історії клубу.

На рахунку Андрія Ярмоленка тепер 126 м'ячів у складі київського "Динамо". У Шевченка – 124 голи. Про це повідомляє Трибуна.

Ярмоленко вийшов на четверте місце в списку динамівських голеадорів.

На третьому місці – Максим Шацьких (142 голи), на другому – Сергій Ребров (163 голи), на першому – Олег Блохін (266 голів).

У цьому сезоні 27-річний півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко провів 28 матчів у всіх турнірах, забивши 13 голів.